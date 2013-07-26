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الحكومة التركية: أنفقنا نحو مليار دولار على اللاجئين السوريين

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الحكومة التركية: أنفقنا نحو مليار دولار على اللاجئين السوريين الحكومة التركية: أنفقنا نحو مليار دولار على اللاجئين السوريين

أعلنت التركية، أنها أنفقت نحو مليار دولار كمساعدات على اللاجئين السوريين، الذين بدأوا بالتدفق إلى تركيا منذ شهر أبريل من عام 2011 هربا من العنف فى بلادهم.

وأضافت الحكومة التركية فى تقرير نشرته صحيفة "تو دايز زمان" التركية، أن أنقرة انتهجت سياسة الحماية المؤقتة للاجئين السوريين، وفتحت أبوابها على مصراعيها لهم، وبنت لهم المخيمات، وقدمت لهم كل ما يحتاجونهم فى معيشتهم، مشيرة إلى أن عدد اللاجئين السوريين فى تركيا تجاوز الــ 500 ألف لاجئ.

وأكد التقرير أن تركيا ساهمت فى حماية اللاجئين السوريين من ظلم النظام السورى ورئيسه بشار الأسد، بغض النظر عن معتقداتهم الدينية أو أصولهم العرقية، كما ساهمت بتسهيل إقامتهم فى تركيا، ورفع كل المعوقات أمامهم، بالإضافة إلى أنها عمدت إلى تطبيق عدة مبادئ مع اللاجئين السوريين، ومن هذه المبادئ "سياسة الأبواب المفتوحة"، و"عدم الترحيل القسرى"، و"توفير المساعدات الإنسانية فى المخيمات"، و"عدم التضييق على الإقامة فى تركيا".

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مصر 365

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