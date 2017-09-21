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عودة حركة القطارات بعد توقفها ساعة و40 دقيقة في سوهاج

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مصراوي Masrawy

عودة حركة القطارات بعد توقفها ساعة و40 دقيقة في سوهاج

07:25 ص الخميس 21 سبتمبر 2017

عودة حركة القطارات بعد توقفها ساعة و40 دقيقة في سوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

عادت من جديد حركة القطارات، صباح الخميس، إلى طبيعتها بمحافظة سوهاج بعد توقفها قرابة ساعة و40 دقيقة بسبب عطل فني بجرار قطار بمحطة سكة حديد سوهاج الرئيسية.

تلقى مأمور قسم أول شرطة سوهاج إخطاراً من الخدمة الأمنية المعينة على رصيف محطة سكة حديد سوهاج بتعطل قطار "فوارغ ركاب" على رصيف المحطة دائرة القسم.

تبين تعطل القطار المشار إليه بسبب عطل فني بالجرار، وأصلح مسؤولو هيئة السكة الحديد العطل واستأنف القطار رحلته بعد نحو ساعة و40 دقيقة.

نتج عن ذلك تجاوزات القطارات أرقام 977 إسباني (الأقصر - القاهرة) لمدة ساعة و15 دقيقة، 2015 VIB (أسوان - القاهرة) لمدة ساعة و5 دقائق، 87 نوم (أسوان - القاهرة) لمدة 25 دقيقة، 1903 إسباني (أسوان - القاهرة) لمدة 15 دقيقة.

حُرر عن ذلك المحضر رقم 3510 إداري القسم لسنة 2017 .

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