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الشرطة البريطانية تعتقل مشتبها به سادسا على خلفية هجوم مترو لندن

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مصراوي Masrawy

الشرطة البريطانية تعتقل مشتبها به سادسا على خلفية هجوم مترو لندن

07:14 ص الخميس 21 سبتمبر 2017

الشرطة البريطانية تعتقل مشتبها به سادسا على خلفية هجوم مترو لندن

لندن - (د ب أ):

اعتقلت الشرطة البريطانية اليوم الخميس شخصا سادسا على خلفية الهجوم الإرهابي الذى وقع الأسبوع الماضي في محطة لمترو الأنفاق في لندن.

وذكرت شرطة العاصمة في بيان أنه تم اعتقال شاب (17 عاما) في ثورنتون هيث، بجنوب لندن.

وقال دين هايدون، مدير وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة: "نتحفظ الآن على ستة رجال وما زال البحث مستمرا في خمسة عناوين".

وجاءت عملية الاعتقال السادسة بعد أن قالت الشرطة يوم الأربعاء إنها اعتقلت رجلا (48 عاما) وشابا (30 عاما) فى نيوبورت في ويلز عقب اعتقال رجل (25 عاما) في البلدة يوم الثلاثاء.

وتم القبض على شخصين مشتبه بهما آخرين (18 و21 عاما) في لندن خلال وقت سابق بعد انفجار قنبلة يدوية الصنع بمحطة بارسونز جرين في لندن يوم الجمعة.

وأصيب حوالى 30 شخصا جراء الانفجار الذي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنه.

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