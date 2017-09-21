خالد الغندور: محمد صلاح وراء عودة عمر جابر للمنتخب

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

علق الإعلامي خالد الغندور، على ضم الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، لعمر جابر، المحترف في صفوف نادي بازل السويسري، استعدادًا لمواجهة الكونغو، في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم روسيا 2018، بعد الإعلان عن استبعاده قبل أيام.

وقرر «كوبر»، التراجع عن قرار عدم استدعاء جابر، مساء الأربعاء، على أن يدخل ضمن قائمة المنتخب خلال المعسكر الذي سيبدأ يوم 2 أكتوبر المقبل استعدادًا للقاء، ليكون هو المحترف رقم 15 المقرر ضمه للمعسكر.

شاهد أيضا

وقال «الغندور»، خلال حلقة الأربعاء، من برنامج «الغندور والجمهور»، الذي يقدمه على قناة «LTC»، إن عدد من لاعبي الفراعنة على رأسهم النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، قاموا بالضغط على كوبر لضم «جابر»، خاصة أنه كان ضمن قائمة الفريق طوال الفترة الماضية.