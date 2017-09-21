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خالد الغندور: محمد صلاح وراء عودة عمر جابر للمنتخب

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خالد الغندور: محمد صلاح وراء عودة عمر جابر للمنتخب خالد الغندور: محمد صلاح وراء عودة عمر جابر للمنتخب

التحرير

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علق الإعلامي خالد الغندور، على ضم الأرجنتيني هيكتور ، المدير الفني للمنتخب الوطني، لعمر جابر، المحترف في صفوف نادي بازل السويسري، استعدادًا لمواجهة الكونغو، في الجولة الخامسة من تصفيات 2018، بعد الإعلان عن استبعاده قبل أيام.

وقرر «كوبر»، التراجع عن قرار عدم استدعاء جابر، مساء الأربعاء، على أن يدخل ضمن قائمة  خلال المعسكر الذي سيبدأ يوم 2 أكتوبر المقبل استعدادًا للقاء، ليكون هو المحترف رقم 15 المقرر ضمه للمعسكر.

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وقال «الغندور»، خلال حلقة الأربعاء، من برنامج «الغندور والجمهور»، الذي يقدمه على قناة «LTC»، إن عدد من لاعبي الفراعنة على رأسهم النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، قاموا بالضغط على كوبر لضم «جابر»، خاصة أنه كان ضمن قائمة الفريق طوال الفترة الماضية.

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التحرير

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