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مدحت شلبي: جمهور الأهلي منح قبلة الحياة لـ«عودة الجماهير» (فيديو)

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مدحت شلبي: جمهور الأهلي منح قبلة الحياة لـ«عودة الجماهير» (فيديو) مدحت شلبي: جمهور الأهلي منح قبلة الحياة لـ«عودة الجماهير» (فيديو)

التحرير

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قال الإعلامي مدحت شلبي، إن جمهور النادي الأهلي، منح الرغبة في عودة الجماهير للمدرجات قبلة الحياة، بعد المشهد الرائع لهم في مران الفريق الأحمر مساء الأربعاء، بملعب «مختار التتش»، استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأضاف «شلبي»، خلال حلقة الأربعاء، من برنامج «مساء الأنوار»، الذي يعرض على قناة «ON sport»، أنه يتمنى استمرار الجمهور في الظهور بهذا الشكل الرائع، واستيعاب دروس الماضي، والتركيز على دوره الرئيسي بتشجيع فريقه فقط.

وتوافدت جماهير الأهلي بأعداد كبيرة على ملعب التتش بالجزيرة عصر أمس الأربعاء، لدعم فريق الكرة في مرانه الأخير قبل السفر إلى تونس.

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وحرص أمن الأهلي على توزيع زجاجات مياه على الجمهور المتواجد في المران، وحرصت الجماهير على ترديد الأغاني، والتشجيع بطرق وأساليب تشعل حماس اللاعبين، وتحفزهم لتحقيق الفوز على الترجي برادس في لقائهما معًا السبت المقبل، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقامت الجماهير المتواجدة بالهتاف «أفريقيا يا أهلي» والهتاف لـ«حسام البدري»، المدير الفني للأهلي، فور نزول الفريق إلى ملعب المران، كما وجهوا تحية خاصة لشريف إكرامي، حارس الفريق، «ألعب ما يهمكش».

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التحرير

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