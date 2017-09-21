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إبراهيم عيسى: مذكرات «عمرو موسى» مميزة للغاية وتوثق لفترة مهمة

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إبراهيم عيسى: مذكرات «عمرو موسى» مميزة للغاية وتوثق لفترة مهمة إبراهيم عيسى: مذكرات «عمرو موسى» مميزة للغاية وتوثق لفترة مهمة

التحرير

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ناقش الكاتب الصحفي إبراهيم عيسى، في برنامجه «لدي أقوال أخرى»، عبر إذاعة «نجوم إف إم»، مذكرات الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، التي صدرت عن دار الشروق، مؤخرًا، تحت اسم «كتابيَه».

وقال عيسى، إن المذكرات السياسية في نادرة، حيث إنها تنقسم إلى نوعين، الأول متعلق بزعماء وقادة سياسيين يكتبون مذكرات يومية، وهي تكون نموذجية، والثاني عبارة عن ذكريات موثقة لا تُكتب بشكل يومي أو منتظم.

وأكد أن أعظم مذكرات صدرت عن سياسي مصري تعود إلى الزعيم سعد زغلول، مضيفًا: «كانت حقيقية وشفافة، وكانت تُكتب يوميًا، حيث اعترف مثلًا بإدمانه للعب القمار، وتمكنه من الإقلاع عن تلك العادة بصعوبة قبل ثورة 1919».

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وأشار إلى أن مذكرات المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى، عبارة عن ذكريات موثقة لأنها لم تُسجل يوميًا، مشدّدًا على أن ذلك الكتاب هام للغاية، لأنه يناقش تاريخ حياة أطول وزير خارجية استمر في مقعده أكثر من 10 سنوات كاملة، منذ 1991 حتى 2001.

وتابع: «الكاتب الصحفي خالد أبو بكر الذي عمل على كتابة وتحرير تلك المذكرات، كاتب متميز وشخصية رصينة ثقيلة الوزن، وله دور مهم وكبير في الصياغة من الناحية الأدبية، حيث تنوعت الكتابة بين الدبلوماسية والأدبية، مع استخدام مفرط للمستندات والوثائق والخطب، فتحولت إلى شيء متميز أقرب ما يكون بذكريات مطعمة ببحث معمق».

وأوضح «عيسى» أن كتاب عمرو موسى لا يوجد به روح مذكرات، قائلًا: «الأمر عبارة عن عرض فترة الطفولة ثم عرض لمناصب التي تولاها، والجزء الآخر المتميز بالكتاب هو أن الجانب الشخصي موجود وحاضر بقوة من حيث المنشأ والجانب الاجتماعي».

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التحرير

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