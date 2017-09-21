أخبار عاجلة

لعلهم يفقهون - الشيخ أشرف الفيل يوضح تفريق السحر للزوجين.. والشيخ خالد الجندي يرد -
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج -
محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات -
بالصور- مسجد أبو بكر الصديق في بورسعيد.. بناء معماري على الطراز الأندلسي -
بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي -
بالصور- وزيرا التعليم والتعليم العالي يزوران مصابي حادث الواحات الإرهابي -
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها -
اليابان تتبرع بخمس طائرات تدريب عسكرية للفلبين -
وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: قطر قدمت دعما ماليا للتنظيمات الإرهابية -
وزير الداخلية التونسي يلتقي سفيرة بريطانيا لبحث التعاون الأمني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

شاب يذهب إلى قسم الشرطة ليُبلغ عن قتله زوجته بعد 45 يومًا زواج بالشرقية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

شاب يذهب إلى قسم الشرطة ليُبلغ عن قتله زوجته بعد 45 يومًا زواج بالشرقية

03:32 ص الخميس 21 سبتمبر 2017

شاب يذهب إلى قسم الشرطة ليُبلغ عن قتله زوجته بعد 45 يومًا زواج بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب

ذهب شاب، في العقد الثالث من عمره، إلى مركز شرطة بلبيس، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس؛ ليُسلم نفسه، اعتقادًا منه أن زوجته فارقت الحياة عقب تعديه عليها وضربها بـ"شاكوش" على رأسها.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمركز شرطة بلبيس من المدعو "أسامة.ع 27 عامًا)، مقيم بالبندر، بقيامه بقتل زوجته (ف.ص.ع 19 عامًا)، طالبة جامعية؛ إثر تعديها عليها بالضرب بـ"شاكوش" بسبب خلافات زوجية، لعدم رغبتها في حمل ببداية الزواج، حيث انهم متزوجان منذ شهر ونصف.

بالانتقال إلى موقع البلاغ، تبين العثور على زوجته غارقة في دماءها، فيما أفاد المتهم بأنه جذبها من شعرها ثم ضربها على رأسها بالـ"شاكوش" عقابا لها على تناولها حبوب منع الحمل دون علمه، فيما تم نقلها المجني عليها إلى مستشفى بلبيس العام، وتبين إصابتها بكسر بقاع الجمجمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 46636 جنح بلبيس لسنة 2017، وتم التحفظ على الزوج تحت تصرف النيابة العامة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ضبط شاب انتحل صفة ضابط لجمع معلومات عن المصالح الحكومية بالشرقية

    أخبار

  • في الشرقية.. عامل يقطع أصابع زوجته لرفضها نقل ملكية منزلها إليه

    أخبار

  • ضبط 40 طن سماد مُدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالشرقية

    أخبار

  • ضبط "جواهرجي" و7 آخرين ينقبون عن الآثار بـ"تل فرعون" في الشرقية

    أخبار

إعلان

4a834e0687.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج

بدء إنشاء 35 مدرسة بقيمة 180 مليون جنيه في سوهاج

محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات

محافظ الإسكندرية: تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة لحريق مصنع البويات

بالصور- مسجد أبو بكر الصديق في بورسعيد.. بناء معماري على الطراز الأندلسي

بالصور- مسجد أبو بكر الصديق في بورسعيد.. بناء معماري على الطراز الأندلسي

بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي

بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي