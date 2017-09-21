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«المقاولون»: محمد صلاح رفض الانتقال إلى الأهلي

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«المقاولون»: محمد صلاح رفض الانتقال إلى الأهلي «المقاولون»: محمد صلاح رفض الانتقال إلى الأهلي

التحرير

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قال المهندس محمد عادل، المشرف العام على الكرة في نادي المقاولون العرب، إن النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، رفض الانتقال إلى الأهلي، مفضلًا الاحتراف في بازل السويسري.

وأضاف «عادل»، خلال لقائه بحلقة الأربعاء، من برنامج «مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي، على قناة «ON sports»، أن تألق صلاح في الدوري المصري، جعل النادي الأحمر يدخل في مفاوضات جادة لضمه، لكن اللاعب كان لديه رغبة في الاحتراف بأوروبا.

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وأشار، إلى أن الأهلي يحق له الحصول على جزء من قيمة انتقال محمد النني، المحترف حاليًا في أرسنال الإنجليزي، إلى أوروبا، لأنه كان لاعبًا سابقًا بالقلعة الحمراء لمدة عامين.

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التحرير

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