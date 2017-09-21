بيرو تلجأ إلى تويتر بحثا عن 11 مفقودا من رعاياها إثر زلزال المكسيك

ليما - (د ب أ):

لجأت بيرو إلى وسائل التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء في محاولاتها الرامية إلى تحديد مكان 11 شخصا من رعاياها فقدوا بعد الزلزال الذي ضرب المكسيك أمس الأول الثلاثاء وبلغت قوته 1ر7 درجة على مقياس ريختر.

وأُبلغت مستشارية الدولة في بيرو بالتطورات التي قامت بها سفارتها في المكسيك التي كتبت أسماء المواطنين المفقودين على حسابها الخاص بموقع تويتر وطلبت من المواطنين البيروفيين الاتصال بخط هاتفي مخصص للطوارئ لدى القنصلية البيروفية إذا نما شيء إلى علمهم عن هؤلاء المواطنين.

وقالت جلوريا أوليفارز، القنصل البيروفي في المكسيك، لوسائل الإعلام المحلية إن المواطنين المفقودين ليسوا من بين أكثر من 220 شخصا لقوا حتفهم جراء الزلزال الذي ضرب البلاد.