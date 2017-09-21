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أديب: «لو قولنا لمواطن نحل قضية فلسطين ولا تاخد 100 جنيه.. هيختار الفلوس»

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أديب: «لو قولنا لمواطن نحل قضية فلسطين ولا تاخد 100 جنيه.. هيختار الفلوس» أديب: «لو قولنا لمواطن نحل قضية فلسطين ولا تاخد 100 جنيه.. هيختار الفلوس»

التحرير

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قال الإعلامي عمرو أديب، مساء الأربعاء، إن المواطن المصري لم يعُد ينظر إلى نجاح الدولة في إعادة الأمن والأمان للشارع، ولا إلى دورها الريادي في الخارج، ولكن ينظر فقط إلى الوضع الاقتصادي.

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»: «المواطن لو قولتله نحل القضية الفلسطينية ونعمل مصالحة، ولا تاخد 100 جنيه زيادة في المرتب، هيختار إنه ياخد الفلوس».

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وتابع: «كل قضايانا أصبحت لا تُمثل أهمية كبيرة بالنسبة لنا، كل ما يهمنا هو ما يدخل الجيب.. مصاريف المدارس والأولاد وارتفاع الأسعار.. هو ده المهم فقط.. وليس نحن فقط، بل كل العالم أصبح هكذا».

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التحرير

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