البنك المركزي الأمريكي يتوقع تراجع النمو الاقتصادي في البلاد بسبب الأعاصير

واشنطن - (د ب أ):

قالت جانيت يلين، رئيسة مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي، إن النمو الاقتصادي للبلاد خلال الربع الثالث "سيتراجع" جراء التأثيرات التي سببتها الأعاصير هارفي وإرما وماريا، التي ضربت الأراضي الأمريكية في البحر الكاريبي وعدة ولايات في جنوب شرقي البلاد.

وأضافت: "عندما يتم استئناف النشاط وتجري عمليات إعادة الإعمار فإنه من المحتمل أن ينتعش النمو".

وتابعت: "استنادا إلى الخبرة السابقة، من غير المرجح أن تغير هذه الآثار ماديا مسار الاقتصاد الوطني بعد الربعين المقبلين".

ومن المقرر أن تصدر التقديرات الأولى للنمو في الفترة من يوليو إلى سبتمبر التي تسبب الإعصار هارفي خلالها في حدوث فيضانات واسعة النطاق في ولاية تكساس، والإعصار إيرما في فلوريدا والإعصار ماريا في بورتوريكو وجزر فيرجن، اعتبارا من 27 أكتوبر القادم عن وزارة التجارة.

وكان النمو في الولايات المتحدة قد بلغ 3% على أساس سنوي في الفترة من أبريل إلى يونيو، مقابل 2ر1% في الربع الأول.