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تيلرسون وظريف يلتقيان للمرة الأولى خلال اجتماع لأطراف الاتفاق النووي

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مصراوي Masrawy

تيلرسون وظريف يلتقيان للمرة الأولى خلال اجتماع لأطراف الاتفاق النووي

02:10 ص الخميس 21 سبتمبر 2017

تيلرسون وظريف يلتقيان للمرة الأولى خلال اجتماع لأطراف الاتفاق النووي

وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف خلال اجتمع ل

نيويورك - (أ ف ب):

التقى وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف للمرة الأولى خلال اجتماع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك يشارك فيه أيضا ممثلو بقية أطراف الاتفاق النووي الإيراني، كما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وهذا أول لقاء على الإطلاق بين الرجلين منذ تسلم دونالد مفاتيح البيت الأبيض في يناير. وسيناقش الوزيران مع ممثلي الأطراف الخمسة الأخرى الموقعة على الاتفاق المبرم في فيينا في 2015 ( والصين وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي) مستقبل هذه الوثيقة التي يريد ترامب على ما يبدو تعديلها تحت طائلة الانسحاب منها.

ولم يشأ أي من الوزراء المشاركين في الاجتماع الرد على أسئلة الصحفيين التي كان مضمونها واحدا ولكن صياغتها اختلفت باختلاف كل من الوزراء.

وسأل الصحفيون تيلرسون "هل ستلغون الاتفاق؟" فلم يجب، كما سألوا وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني "هل ستنقذون الاتفاق؟" فلم تجب أيضا. وحده ظريف الذي سأله الصحفيون "هل سيكون الأمر عنيفا؟"أجاب مبتسما "عنف؟".

ويأتي هذا الاجتماع بعد ساعات على تأكيد الرئيس الإيراني حسن روحاني في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن بلاده ملتزمة بما وقعت عليه "لكنها لن تقف مكتوفة الأیدی إزاء أي نقض للاتفاق" النووي.

وجاء خطاب روحاني ليرد على الخطاب الذي ألقاه من على المنبر نفسه الثلاثاء نظيره الأمريكي وقال فيه إنه جاهز للتخلص من هذا الاتفاق الذي وصفه بأنه "أحد أسوأ الاتفاقات التي شاركت فيها الولايات المتحدة".

وكان تيلرسون قال الثلاثاء إن الولايات المتحدة تتطلع للحصول على دعم حلفائها لإقناع إيران بإعادة فتح المفاوضات حول الاتفاق النووي.

وبموجب الاتفاق النووي تخلت إيران عن جزء كبير من اليورانيوم المخصب الذي تملكه، كما وفككت مفاعلا وفتحت منشآتها النووية أمام مفتشي الأمم المتحدة، مقابل رفع واشنطن وأوروبا لبعض العقوبات المفروضة عليها.

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