وزير الطيران: بلاش نتكلم على «فيسبوك» عن السلبيات.. والتفتيش «مش عيب»

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قال شريف فتحي، وزير الطيران المدني، مساء الأربعاء، إن الوزارة تحاول أن تكون أكثر تشددًا في عمليات التأمين بالمطارات، داعيًا أي شخص يتعرض لمشكلة في مطار تخص السلوكيات أن يتواصل مع الوزارة ويمدها بالبيانات.

وأضاف فتحي، خلال حواره مع الإعلامية رشا نبيل، ببرنامج «كلام تاني»، عبر فضائية «دريم»: «إحنا مش بنعدي حاجة غلط، لكن محتاجين رقابة أكتر، ومش هانتحسن يا جماعة بالكتابة على فيسبوك، بلاش نشوّه ونكتب بوستات عن السلبيات يستغلها كارهي البلد، يا ريت اللي عنده مشكلة معينة يتواصل معنا بشأنها دون الحديث عن مشاكل عامة».

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وعن واقعة رفض السفير الروسي إجراءات التفتيش في مطار شرم الشيخ، قال فتحي: «أنا لما بسافر روسيا بتفتش، والسفير بتاعنا كذلك، حتى وزير الخارجية.. التفتيش مش عيب، التفتيش التزام وتشجيع لسياسة دولة، ولا يوجد في البروتوكولات الدولية ما يعفي من التفتيش».