الجيزة تحصل على جائزة اليونسكو للتعليم.. وتنضم لأفضل 16 مدينة عالمية

القاهرة- (أ ش أ):

قالت السفيرة سها جندي سفير مصر في أيرلندا اليوم الأربعاء، إن محافظة الجيزة حصلت على جائزة معهد منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للتعليم المُستمر خلال أعمال المؤتمر الثالث حول مدن التعليم والذى عقد بمدينة كورك الأيرلندية، بحضور ومشاركة أكثر من 650 من عمد ومحافظي مدن العالم.

وأضافت سفيرة مصر في أيرلندا التي شاركت في المؤتمر، أن محافظة الجيزة حصلت على هذه الجائزة بالنظر إلى توصل مسئولي المحافظة لحلول مبتكرة لحل مشكلة الأمية بما أدى إلى انخفاض معدلات الأمية بالمحافظة بشكل بارز.

وأوضحت السفيرة أن الدكتورة منال عوض نائب محافظ الجيزة لشؤون البيئة وتنمية المجتمع تسلمت جائزة معهد اليونسكو نيابةً عن محافظ الجيزة، وهو ما يأتي تتويجاً للجهود الحكومية لدفع وتعزيز المنظومة التعليمية بمستوياتها ومراحلها المختلفة، وتقديراً للجهود المصرية من جانب معهد اليونسكو للتعليم المستمر ومقره مدينة "هامبورج" الألمانية، أحد الروافد الأساسية لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.

ولفتت السفيرة إلى أنه تم اختيار مدينة الجيزة من جانب معهد اليونسكو للتعليم المستمر ضمن 16 مدينة فقط على المستوى العالمي، حيث يهدف المؤتمر إلى البحث من جانب مدن العالم عن الرؤى والأفكار المختلفة الكفيلة بدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمفهومها الشامل.