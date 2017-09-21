عمرو موسى: لم أقصد هجاء مبارك بوصفه بكلمة «منوفي» (فيديو)

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قال وزير الخارجية الأسبق عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، إن استخدامه لفظ «منوفي» عند حديثه عن الرئيس الأسبق حسني مبارك، في مذاكرته «كتابيّه»، المطروحة مؤخرًا بالأسواق، قصد به المدح، وليس الهجاء كما ظن البعض.

وأضاف موسى، خلال حواره ببرنامج «كل يوم»، عبر فضائية «ON E»، مساء الأربعاء، أن «ذكرت ذلك تقييمًا لشخصية مبارك وليس تقييمًا لسياسته، حيث إن مبارك كان ينظر للشخص ويُقيمه، وربما يستمع له، وينظر لعينيه، ويخرج من ذلك بحصيلة وقرار على أساسه يُحدد كيف يتعامل مع ذلك الشخص».

وتابع المرشح الرئاسي السابق، «يُقال إن المنايفة يتمتعون بتلك الفراسة التي كانت في مبارك، هذا لم يكن هجاءً بل مدحا.. أرجو أن لا يجتزأ أحدًا الكلمة من سياقها».

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أوضح أن كتابه لم يتعرض لشخص الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مشيرًا إلى أنه في مقدمته مدحه باعتباره الداعي للقومية العربية.