أخبار عاجلة

سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
علاء عبد المنعم عن حكم سعودية الجزيرتين: «علامة من علامات الساعة» -
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

المعارضة السورية تلتقى أعضاء مجلس الأمن فى نيويورك

Google+ Print
المعارضة السورية تلتقى أعضاء مجلس الأمن فى نيويورك المعارضة السورية تلتقى أعضاء مجلس الأمن فى نيويورك

أجرى قادة الائتلاف السورى المعارض الجمعة محادثات غير رسمية مع مجلس الأمن الدولى فى نيويورك بشان توجهاتهم السياسية والعسكرية.

والتقى الوفد بقيادة رئيس الائتلاف الجديد احمد الجربا سفراء الدول الخمس عشرة الأعضاء فى المجلس بمن فيهم ممثل روسيا أبرز حليف لنظام الرئيس السورى بشار الأسد، إضافة إلى ممثلى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وهى الدول الثلاث التى تعتزم تسليح مقاتلى المعارضة السورية.

وحضت الدول الغربية الوفد السورى على أن يكون أكثر انفتاحا على المحادثات السياسية بهدف حل النزاع المستمر منذ 28 شهرا والذى أوقع بحسب الأمم المتحدة أكثر من 100 ألف قتيل.

وأعلن السفير الفرنسى فى الأمم المتحدة جيرار ارو خلال توجهه إلى الاجتماع، أن "رسالة مجلس الأمن بسيطة: لا يوجد حل عسكرى".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365