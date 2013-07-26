المعارضة السورية تلتقى أعضاء مجلس الأمن فى نيويورك

أجرى قادة الائتلاف السورى المعارض الجمعة محادثات غير رسمية مع مجلس الأمن الدولى فى نيويورك بشان توجهاتهم السياسية والعسكرية.

والتقى الوفد بقيادة رئيس الائتلاف الجديد احمد الجربا سفراء الدول الخمس عشرة الأعضاء فى المجلس بمن فيهم ممثل روسيا أبرز حليف لنظام الرئيس السورى بشار الأسد، إضافة إلى ممثلى الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، وهى الدول الثلاث التى تعتزم تسليح مقاتلى المعارضة السورية.

وحضت الدول الغربية الوفد السورى على أن يكون أكثر انفتاحا على المحادثات السياسية بهدف حل النزاع المستمر منذ 28 شهرا والذى أوقع بحسب الأمم المتحدة أكثر من 100 ألف قتيل.

وأعلن السفير الفرنسى فى الأمم المتحدة جيرار ارو خلال توجهه إلى الاجتماع، أن "رسالة مجلس الأمن بسيطة: لا يوجد حل عسكرى".