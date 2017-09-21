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راخوي يطلب من دعاة استقلال كاتالونيا العمل على وقف التصعيد

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مصراوي Masrawy

راخوي يطلب من دعاة استقلال كاتالونيا العمل على وقف التصعيد

12:28 ص الخميس 21 سبتمبر 2017

راخوي يطلب من دعاة استقلال كاتالونيا العمل على وقف التصعيد

رئيس الاسبانية ماريانو راخوي

مدريد - (أ ف ب):

دعا رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي، الاربعاء، قادة كاتالونيا الداعين لاستقلال الاقليم إلى "وقف التصعيد"، في وقت تظاهر فيه آلاف الكاتالونيين للمطالبة بالمضي في استفتاء تقرير المصير الذي قرر الاقليم اجراءه رغما عن إرادة مدريد.

وقال راخوي، في كلمة عبر التلفزيون، مخاطبا قادة الحراك الانفصالي في الاقليم الواقع في شمال شرق إسبانيا، والذين "قادوا هذا التحدي، تخلوا مرة واحدة والى الابد عن هذا التصعيد في التطرف والعصيان".

وأضاف، في لهجة تحذير: "لا يزال من الممكن تفادي آلام أكبر"، وذلك بعد توقيف 14 من كوادر الحكومة الاقليمية في كاتالونيا ما أدى إلى تظاهرات في الشارع ضد حكومة راخوي والشرطة.

وأكد رئيس الحكومة الفدرالية أن قادة الحراك الانفصالي يعرفون أن هذا الاستفتاء لا يمكن أن يجري. هو لم يكن يوما شرعيا ولا قانونيا، واليوم هو أكثر من أي وقت مضى مستحيل".

وبينما كان راخوي يلقي كلمته، كان آلاف الكتالونيين يتظاهرون في وسط برشلونة احتجاجا على اعتقال الشرطة كوادر في حكومة الاقليم، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس.

وأكد عدد من المتظاهرين لفرانس برس استعدادهم للمبيت في الشارع اذا لزم الامر.

وأطلق المتظاهرون هتافات مناهضة للشرطة، التي وصفوها ب"قوات احتلال"، ورددوا "فلترحل قوات الاحتلال" ورفعوا لافتات كتب عليها "سنصوت لكي نكون احرارا".

هذا المحتوى من

AFP

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مصراوي Masrawy

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