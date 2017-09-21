إصابة فرد من قوة حفظ السلام الأممية في مالي

قوة حفظ السلام الأممية في مالي

جوهانسبرج - (د ب أ):

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي، اليوم الأربعاء، أن أحد أفراد قوة حفظ السلام أصيب بجروح بعد تعرض قاعدة لهجوم.

وأضافت البعثة، في بيان، أن معسكر البعثة في كيدال تعرض لهجوم في صباح اليوم، أسفر عن إصابة أحد أفراد قوة حفظ السلام.

وأشار البيان إلى إطلاق صواريخ وقذائف الهاون على القاعدة.

وفى وقت سابق من الشهر الجاري، قتل اثنان من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي عندما اصطدمت سيارتهما بلغم أو عبوة ناسفة محلية الصنع.

وبعد انقلاب عسكري في مالي عام 2012، سيطر جهاديون ومتمردون انفصاليون على شمال البلاد.

ودفع النزاع إلى تدخل فرنسا عسكريا في يناير 2013 ونشر قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة قوامها 12 ألف شخص، بعد عدة أشهر.

وقد قتل اكثر من 70 من قوات حفظ السلام منذ بدء البعثة.