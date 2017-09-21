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دونالد توسك يصف إصلاحات الأمم المتحدة الحالية بأنها تمثل "الحد الأدنى" المطلوب

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مصراوي Masrawy

دونالد توسك يصف إصلاحات الأمم المتحدة الحالية بأنها تمثل "الحد الأدنى" المطلوب

12:21 ص الخميس 21 سبتمبر 2017

رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك

نيويورك - (د ب أ):
قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، اليوم الأربعاء، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن أجندة إصلاح الأمم المتحدة بشكلها الحالي تمثل الحد الأدنى المطلوب.

ووصف توسك الأمم المتحدة بأنها "أفضل أداة" للتعامل مع الصراعات والقضايا على مستوى عالمي، وقال إنه أمر ضروري بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي أن ترقى الأمم المتحدة إلى مستوى التحدي.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى برنامج لإصلاح المنظمة وعرض جدول أعماله لإجراء التغييرات المطلوبة.

وذكر توسك أن: "الاتحاد الأوروبي يعتبر أفكار الإصلاحات المطروحة حاليا في الأمم المتحدة هي الحد الأدنى الضروري. ما نحتاج إليه هو المزيد من الطموح لا أقل".

وأشاد توسك بالعقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على ، في سبتمبر، باعتبارها " إشارة ة حقيقية على أن القدرة على القيادة الحقيقية والوحدة موجودة.. إلا أنها ما زالت محدودة للغاية".

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