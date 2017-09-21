حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

كتب - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العالمية، اليوم الاربعاء، العديد من الاحداث الهامة اولتي كان أبرزها انعقاد قمة مصرية أمريكية في نيويورك وقصف المقاتلات العراقية لمسلحي داعش في الحويجة، علاوة على دعوة بنجلاديش إلى العالم الاسلامي لمسادة الروهنجا.

1- قمة مصرية- أمريكية بين السيسي وترامب بنيويورك

الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب (أ ف ب)

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب بمقر اقامته بنيويورك، وذلك على هامش اجتماعات الدورة ال72 للجمعية العامة للامم المتحدة.

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2- المقاتلات العراقية تقتل عشرات الدواعش في الحويجة

المقاتلات العراقية تقصف مسلحي داعش في الحويجة (أ ف ب)

قصفت مقاتلات إف 16 العراقية أهدافا لتنظيم داعش ما أسفر عن مقتل العشرات في قضاء الحويجة، التابع لمحافظة كركوك، 250 كيلومترا شمالي بغداد.

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3- بنجلاديش تدعو الدول المسلمة للإسهام في حل أزمة الروهينجا

فرار الآلاف هربا من الاضطهاد في ميانمار (أ ف ب)

حثت بنجلاديش الدول المسلمة إلى التوحد والمساهمة في حل أزمة الروهينجا، بعدما فر مئات الآلاف من اللاجئين هربا من الاضطهاد في الجارة ميانمار.

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4- السيسي يلتقي رئيس وزراء إيطاليا ويبحثان تطورات قضية ريجيني

الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني (أ ف ب)

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الإيطالي، باولو جينتيلوني، على هامش أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أكد على حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي مع روما.

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5- الامم المتحدة تعرض خطة عملها في ليبيا

مبعوث الامم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة ووزير الخارجية الامريكي (أ ف ب)

قدم مبعوث الامم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة خارطة طريق لهذا البلد تقوم على عدة محطات مؤسساتية قبل انتخابات عامة وذلك من أجل اعادة توفير "مستقبل" لليبيين.

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