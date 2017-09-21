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​التموين: شراء 91 ألف طن زيت خام.. وارتفاع الاحتياطي لـ3 أشهر ونصف

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مصراوي Masrawy

: شراء 91 ألف طن زيت خام.. وارتفاع الاحتياطي لـ3 أشهر ونصف

12:17 ص الخميس 21 سبتمبر 2017

​التموين: شراء 91 ألف طن زيت خام.. وارتفاع الاحتياطي لـ3 أشهر ونصف

وزير التموين على المصيلحي

كتبت- عايدة رضوان:

أعلنت وزارة التموين، عن شرائها 91 ألف طن زيت خام مستورد من خلال مناقصة بإجمالي 1.4 مليار جنيه.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن المناقصة تأتي في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على تأمين احتياجات للبلاد من زيت الطعام.

وأضافت أن الهيئة العامة للسلع التموينية عرضت تقريرًا على الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بالمناقصة التي تضمنت 60 ألف طن زيت صويا خام، و31 ألف طن عباد خام ليرتفع بذلك الاحتياطي الاستراتيجي من زيت الطعام إلى 3 أشهر ونصف.

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