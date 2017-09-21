بالصور.. توقيف حسناء أوكرانية في مطار تركي بسبب جمالها

كتب - مصراوي:

أوقف موظفو مراقبة الجوازات في إحدى المطارات التركية، المطربة الأوكرانية الشهيرة ناتاليا دزينكيف، لاشتباههم بأنها أصغر من العمر الحقيقي المذكور في جواز سفرها.

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، في تعليق على الحادثة قال موقع نوفوستي الأوكراني: "تم توقيف دزينكيف في إحدى المطارات التركية لاشتباه موظفي مراقبة الجوازات بأنها أصغر من عمرها الحقيقي والذي يبلغ 41 عامًا، والوارد في جواز السفر.

وعلقت الفنانة "دزينكيف" قائلة: "عندما علمت السبب الحقيقي وراء إيقافي ضحكت، لقد أوقفوني لاشتباههم بأني أصغر من العمر المذكور في الأوراق الثبوتية.. لقد اعتدت على سماع المجاملات التي تتعلق بمظهري الخارجي، لكني لم أتوقع يوما أن يكون جمالي سببا لتوقيفي".

ووفقًا للمعلومات قام المسؤولون في المطار بإطلاق سراح الفنانة بعد أن تهافت عليها المعجبون الذين أرادوا توقيع الأوتوجرافات منها، حيث قامت دزينكيف لاحقًا بنشر صور لها من تركيا على صفحتها في إنستجرام.