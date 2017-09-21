​الرئاسة: سكرتير الأمم المتحدة أشاد بتميز مصر خلال عضويتها بمجلس الأمن

نيوريورك- (مصراوي):

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع انطونيو جوتيرس سكرتير عام الأمم المتحدة على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أشاد بأداء السكرتير العام منذ توليه منصبه، كما أكد دعم مصر لجهود الأمم المتحدة الهادفة إلى تحقيق السلم والأمن الدولى ودفع جهود التنمية المستدامة.

ومن جانبه أعرب سكرتير عام الأمم المتحدة، عن تقديره للتعاون الممتد بين مصر والأمم المتحدة، والمشاركة المصرية الفعالة في مختلف أنشطة المنظمة، فضلاً عن أداء مصر المتميز خلال عضويتها الحالية بمجلس الأمن، مؤكداً دور مصر الهام والمحوري في الشرق الأوسط.

وذكر السفير علاء يوسف أنه تم خلال اللقاء بحث آخر تطورات الأزمات القائمة في منطقة الشرق الأوسط، حيث عرض السكرتير العام الجهود التي تقوم بها الأمم المتحدة من جل تيسير التوصل إلى تسويات سياسية لأزمات المنطقة، وخاصةً فى الملفين السوري والليبي، وكذا على صعيد القضية الفلسطينية، مؤكداً أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المكثف بين مصر والأمم المتحدة إزاء القضايا الإقليمية المختلفة.

وقد أكد الرئيس دعم مصر لجهود الأمم المتحدة، مشيراً إلى المساعي التي تبذلها مصر في هذا الاتجاه، وما تتبعه من توجه داعم للحفاظ على وحدة وسلامة الدول التي تشهد أزمات، وصون مقدرات شعوبها ودعم مؤسساتها الوطنية بما يمكنها من الاضطلاع بمهامها فى الحفاظ على الأمن ومكافحة الارهاب.

كما تناول الرئيس آخر التطورات المتعلقة بجهود إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي سعياً للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً للمقرارات والمرجعات الدولية. كما تمت خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.