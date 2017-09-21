الأهلي يتجمع في مطار القاهرة «6 صباحًا» للتوجه لتونس

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تتجمع بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في مطار القاهرة، في تمام الساعة السادسة صباح غدًا الخميس، وذلك من أجل السفر إلى تونس.

وتطير طائرة بعثة الأهلي في تمام الثامنة والربع متجهة إلى تونس، حيث يستعد الفريق الأحمر لخوض لقاءه المرتقب أمام الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، في إياب دور الثمانية بدوري أبطال إفريقيا، حيث يحتاج الأهلي للفوز بأي نتيجة أو التعادل 3/3 أو أكثر، للصعود إلى نصف نهائي البطولة بعدما انتهى لقاء الذهاب 2/2.

وتطير بعثة الفريق والتي تضم الجهاز الفني والطبي والإداري ومحمود طاهر، رئيس النادي، و25 لاعبًا من الفريق وهم..

حراسة المرمي: شريف إكرامي، أحمد عادل عبدالمنعم، محمد الشناوي .

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خط الدفاع : سعد سمير، رامي ربيعة، محمد نجيب، أحمد فتحي، محمد هاني، علي معلول، صبري رحيل، حسين السيد.

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، هشام محمد، عبدالله السعيد، صالح جمعة، كريم نيدفيد.

خط الهجوم: وليد سليمان، مؤمن زكريا، أحمد حمودي، أحمد الشيخ، وليد أزارو، عماد متعب، جونيو أجايي، ميدو جابر.