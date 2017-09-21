مرتضى منصور: سأتقدم بمذكرة للرئيس للعفو عن جمهور الزمالك (فيديو)

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قال المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه قرر التنازل عن كافة القضايا المرفوعة ضد مجموعة «وايت نايتس» المنتمية لجمهور القلعة البيضاء، بعد قدوم نحو 250 من أولياء أمور الطلاب المحبوسين.

وأوضح «مرتضى»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة اليوم الأربعاء، من برنامج «كلام تاني»، الذي يعرض على قناة "دريم"، أن هناك مذكرة سيقوم بتقديمها لرئيس الجمهورية للإفراج عن المشجعين، مؤكدًا أن تنازله بمثابة مبادرة لبداية جديدة مع الألتراس.

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وتابع رئيس القلعة البيضاء أن مصطلح ألتراس أصبح غير قانوني طبقًا لحكم قضائي، ولا يوجد شيء يدعى «وايت نايتس».