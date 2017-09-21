البدري: حضور جمهور الأهلي في «التتش» أثر في بشدة (فيديو)

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أعرب حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، عن سعادته بحضورجماهير النادي لمران الفريق، اليوم الأربعاء، مؤكدًا أنه تأثر كثيرًا بالشكل الذي ظهروا به، والدوافع التي دعمها هتافات المشجعين، للجهاز الفني واللاعبين.

ووجه «البدري»، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة اليوم الأربعاء من برنامج «الكرة والجماهير»، الذي يعرض على قناة «الأهلي»، مجلس إدارة النادي للموافقة على حضور الجماهير للمران، وتفهمه احتياج الفريق لدعمهم، متمنيًا أن يكون سببًا في إسعادهم.

وتحدث مدرب القلعة الحمراء عن مواجهة الترجي، يوم السبت المقبل في إياب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أن الفريق لديه رغبة كبيرة في تحقيق الفوز، وأن اللقاء يحتاج تركيزا شديدا لأنه أمام فريق كبير، على ملعبه ووسط جماهيره.

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وتوافدت جماهير الأهلي بأعداد كبيرة على ملعب التتش بالجزيرة عصر اليوم، الأربعاء، لدعم فريق الكرة في مرانه الأخير قبل السفر إلى تونس. وحرص أمن الأهلي على توزيع زجاجات مياه على الجمهور المتواجد في المران، وحرصت الجماهير على ترديد الأغاني، والتشجيع بطرق وأساليب تشعل حماس اللاعبين، وتحفزهم لتحقيق الفوز على الترجي برادس في لقائهما معًا السبت المقبل، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقامت الجماهير المتواجدة بالهتاف «أفريقيا يا أهلي» والهتاف لـ«حسام البدري»، المدير الفني للأهلي، فور نزول الفريق إلى ملعب المران، كما وجهوا تحية خاصة لشريف إكرامي، حارس الفريق، «العب ما يهمكش».

