الحلقة (16) من "نظرية الجوافة": نجاتي يضمن هالة في القسم للمرة الثانية

كتب : محمد عاشور الجمعة 26-07-2013 16:49

شهدت أحداث الحلقة (16) من مسلسل "نظرية الجوافة"، طلب الدكتورة هالة الشلشلموني، التي تلعب دورها الفناة إلهام شاهين من مأمور القسم، الذي يلعب دوره الفنان أحمد بدير، أن يأخذ تعهدا على رجل الأعمال لطفي زيدان ألا يتعرض لـ"أمل" التي تلعب دورها الفنانة سماح أنور.

واتصل مأمور القسم بالدكتور "نجاتي"، الذي يلعب دوره الفنان فتحي عبدالوهاب، ليأتي إلى القسم ويضمنها، وأخبره أنه يعتقد أن الدكتورة هالة تعاني من اضطراب نفسي؛ لأنها طلبت منه أن يأخذ تعهدا على شخص لا تعرفه أصلا لصالح صديقتها، التي لم تقابل هذا الشخص إلا في أحلامها.

يذكر أن مسلسل "نظرية الجوافة" بطولة إلهام شاهين ورجاء الجداوي و علاء مرسي وفتحي عبدالوهاب، ومن تأليف وإخراج مدحت السباعي.