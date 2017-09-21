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عمرو جمال يشارك في خسارة مُذلة لبيدفيست الجنوب إفريقي

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عمرو جمال يشارك في خسارة مُذلة لبيدفيست الجنوب إفريقي عمرو جمال يشارك في خسارة مُذلة لبيدفيست الجنوب إفريقي

التحرير

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

شارك المصري عمرو جمال لاعب بيدفيست، في خسارة فريقه من نظيره أمازولو، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء، ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري جنوب إفريقيا.

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وشهدت المباراة مشاركة عمرو جمال، أساسيًا مع بيدفيست، وحتى نهاية اللقاء، إلا أنه لم ينجح في هز الشباك طوال اللقاء، ليخسر فريقه بثلاثية نظيفة.

ويعتمد فريق بيدفيست الجنوب إفريقي، على عمرو جمال، مهاجمًا أساسيًا في صفوف فريقه، حيث يظهر معهم بمستوى مميز، إلا أن نتائج الفريق تراجعت في الفترة الماضية.

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التحرير

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