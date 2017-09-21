«تاتو» وقُبلة في البحر وملابس جريئة.. 5 مواقف أثارت الجدل حول مي عمر

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جدل واسع صاحب الفنانة مي عمر، منذ ظهورها على الساحة الفنية، بدأ بالحديث عن دخولها المجال بـ"الواسطة" عن طريق زوجها المخرج محمد سامي، وتطور بترشيحها لأدوار هامة مع كبار الفنانين مثل الزعيم عادل إمام، والفنان تامر حسني، والفنان محمد رمضان، واستمر بصورها التي تنشرها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، والتي تثير الجدل دائما، ربما عن قصد من الفنانة الشابة، أو بغير ذلك، ولكنها تصبح مادة دسمة للتناول الإعلامي لما يصاحبها من جدل وتفاوت في آراء الجمهور، خاصة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

"التحرير لايف" يرصد لكم 5 مواقف أثارت الجدل حول الفنانة مي عمر





كوشتي على فستان!

دائمًا يرتبط الجدل حول الفنانة مي عمر، بملابسها والصور التي تشارك الجمهور بها، ومن بينها صورة نشرتها على صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" تظهر خلالها بملابس متعددة الألوان، كما ارتدت الحذاء الرياضي وفستانًا ينقسم إلى قطعتين، وهو ما لفت انتباه متابعيها، فقالت إحداهم، لابسة كوتشي على الفستان؟"، فيما قال آخر معلقًا على عدم نظافة سيارتها الفارهة: "عربية زي دي تتساب من غير غسيل كده".

تاتو وشعر بلون غريب

ظهرت مي خلال تلك الصورة التي نشرتها عبر حسابها بموقع "انستجرام" إطلالة غريبة، حيث غيرت لون شعرها للون الأخضر، بينما وضعت وشم غريب على ذراعها، مما جعل الجمهور ينتقد إطلالتها في عدد من التعليقات، وتبين فيما بعد أن هذا الشكل خاص بكواليس مسلسل "ريح المدام"، الذي شاركت فيه بموسم رمضان 2017 مع أحمد فهمي، وأكرم حسني.

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سيلفي بملابس مثيرة

وفي إحدى الصور التي نشرتها، هاجمها الجمهور بشدة بعد التقاطها "سيلفي" بملابس قصيرة وشفافة، مستنكرين طريقة ظهورها بهذا الشكل، خاصة وأن معظم جمهورها من الأطفال الذين يعتبرونها قدوة.

قُبلة زوجها

ومن أكثر الصور التي أثارت الجدل حول مي عمر، هي صورة نشرها زوجها المخرج محمد سامي، وهما في البحر حيث كانت تقبله، الأمر الذي دفع الكثيرين للهجوم عليها وعلى زوجها الذي يتعمد إثارة الجدل حولهما بصور

جريئة، وخاصة بعلاقتهما كزوجين، والتي يجب أن تكون بعيدا عن الجمهور.

جلسة تصوير جريئة

ظهرت مؤخرًا مي عمر، في أحدث جلسة تصوير لها بإطلالة "جريئة"، حيث ارتدت بنطال من الجينز، و"توب" قصير يكشف خصرها، وهو ما عرضها لكثير من الانتقادات بسبب جرأته، في حين تبين أن ذلك الشكل اقتبسته "مي" من "لوك" النجمة العالمية anne- marie، صاحبة أغنية Rockabye الشهيرة التي تم غناؤها بعدد كبير من اللغات.