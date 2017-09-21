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صورة وخبر: السيسي يلتقي ترامب في نيويورك

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مصراوي Masrawy

صورة وخبر: يلتقي في نيويورك

11:53 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

صورة وخبر: السيسي يلتقي ترامب في نيويورك

السيسي وترامب (أ ف ب)

كتب - علاء المطيري:
التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء.

جرى الاجتماع في نيويورك في الرابعة والنصف بتوقيت شرق الولايات المتحدة (العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة).

وأجرى الرئيسان مباحثان تثنائية وتطرقا إلى محاربة الإرهاب.

والتقط مصور وكالة الأنباء الفرنسية صورة تجمع الرئيسان أثناء مؤتمر صحفي عقب الاجتماع المشترك.

وتظهر الصورة لحظة يستمع فيها ترامب للسيسي أثناء رده على سؤال للصحفيين.

وكان السيسي ألقى كلمته أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، وتحدث فيها عن أهمية إقرار السلام في الشرق الأوسط وشدد على ضرورة أن يتخذ العالم موقفًا واضحًا تجاه القضايا والأزمات التي يتعرض لها.

وتعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة اجتماعات الدورة الـ72 بحضور عدد كبير من قادة وزعماء العالم.

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