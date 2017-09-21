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المتحدث باسم التحالف الدولي: لن يكون لدى داعش ملاذ في العراق

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مصراوي Masrawy

المتحدث باسم التحالف الدولي: لن يكون لدى داعش ملاذ في العراق

11:51 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

المتحدث باسم التحالف الدولي: لن يكون لدى داعش ملاذ في العراق

الكولونيل ريان ديلون

(مصراوي):
عقد الكولونيل ريان ديلون، المتحدث باسم عمليات التحالف الدولي ضد داعش، اليوم مؤتمر صحفي هاتفياً مع صحفيين عرب من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمناقشة التطورات العسكرية للحرب على داعش في سوريا والعراق.

وتحدث ديلون عن التقدم المستمر لقوات الامن العراقية من أجل القضاء على إرهابيي "داعش" في العراق، وأشاد بالجهود المشتركة لجميع القوات.

وأشار إلى إعلان قوى الأمن الداخلي أنهم عزلوا مدينة عكاشات وأزالوها في عملية سريعة وحاسمة استغرقت يوماً واحداً، منوهًا إلى بيان رئيس الوزراء العبادي عن بدء عمليات تحرير غرب الأنبار.

وفيما يخص سوريا، قال المتحدث باسم عمليات التحالف الدولي إن قوات سوريا الديمقراطية تواصل تقدمها من أجل القضاء على داعش في جميع أنحاء شمال شرق سوريا، وأنها تحقق تقدما ثابتاً نحو الرقة، حيث تم تطهير 65٪ من المساحة من محافظة الرقة، لافتًا إلى أنه "خلال الأسبوع الماضي، ساعدت قوات سوريا الديمقراطية أكثر من 170 مدنياً على الفرار.

وأكد ديلون أن التحالف ما زال يركز على الحفاظ على منع التصادم بين مختلف المجموعات وخاصة في محافظة دير الزور، قائلًا: "في جميع أنحاء سوريا، تم تحرير حوالي 2.4 مليون شخص من سيطرة تنظيم داعش، وتم تطهير أكثر من 44،000 كيلومتر مربع".

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مصراوي Masrawy

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