قلعة صناعة المنسوجات بالمنوفية تنهار أمام المنتجات الصينية (صور)

التحرير

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كتبت - أمل محمود

باتت قرية كفر هلال إحدى قرى مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، والتى تعد قلعة صناعية متخصصة في صناعة المنسوجات وخاصة أقمشة التنجيد، تُعانى حاليًا من قلة الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام وغزو السوق الصينى والسورى للأسواق المصرية، مما أثر عليها بالسلب.

كفر هلال تحوى بين طياتها ما يقرب من 455 مصنعًا و13 ألف عامل من داخل القرية وخارجها، ومؤخرا تم إغلاق ما يقرب من 70 % من المصانع بها، وتقليل عدد الورديات إلى وردية واحدة، والعمل أصبح مقتصر على يوم واحد فقط في الأسبوع، إذ أن الإنتاج لا يتجاوز 20%.

"التحرير" رصدت ما آل إليه حال تلك القرية المكلومة من إهمال أدى إلى انهيار صناعة من أهم الصناعات فى مصر.

نبيل هلال، أحد أصحاب المصانع، أكد أنه يعمل بتلك المهنة منذ سنوات عدة بالوراثة عن جده، لافتا إلى أن الحال تدهور وأصبح كل يوم يمر من سيئ إلى أسوأ.

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والتقط أشرف موسى، طرف الحديث، قائلًا إن هُناك معوقات تسببت فى غلق المصانع ومنها ارتفاع أسعار الكهرباء وكذا أسعار الغزل، فى الوقت نفسه يقدم الصينيون أسعار أقمشة بسعر أقل، مما يضطر المواطن إلى شراء المنتج الصينى والفرق بين المصرى والصينى 5 جنيهات فقط.

وأضاف أن منتجات الصينيين الذين يبيعون المنتج بأقل سعر، تسببت فى حركة ركود فى عمليات البيع وشراء المواد الخام، بالإضافة إلى تراكم الديون على أصحاب المصانع، مشيرًا إلى أنهم قاموا بخفض الورديات والعمال، وتابع: «علينا ديون والحكومة مش حاسة بحاجة إحنا فى إيدينا كنز بنعمل منتجات بتبهر الناس كلها فى كل الدول إلا المصريين".



وأوضح موسى أن المنتج الصينى يدخل البلاد على أنه مواد خام وهو مغاير للحقيقة لأنه يكون منتج جاهز للبيع، وبهذا تقل الضرائب والخاسر الوحيد "مصانع كفر هلال"، متسائلًا: "متى سيستجيب ديوان عام المحافظة لاستغاثات أهالي قرية كفر هلال؟ ولماذا لم يزر محافظ المنوفية كفر هلال إلى الآن ويسمع مشاكل المصانع ويسعى لحلها بعد مرور أكثر من عامين على توليه منصبه؟

وفي سياق متصل، أشار أحمد شعبان، أحد أهالى بركة السبع، إلى أنه قدم عددًا من المقترحات إلى المسؤولين للنهوض بتلك الصناعة قبل أن تنحدر، ومنها تخفيض أسعار شرائح الكهرباء والضرائب والبدء فى حملة دعائية كبرى لتلك الصناعة تحت شعار "شجع منتج بلدك".



واقترح شعبان تشديد الرقابة الجمركية الشديدة على المنتجات الصينية من قماش التنجيد ومنع التلاعب فيها ورفع القيمة الجمركية لها، وإنشاء نقابة أو رابطة لمصانع كفر هلال لضبط السوق والتنسيق بين المصانع فى كل شيء للنهوض بالصناعة من جديد.