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الفقي: ترامب هو أكثر رؤساء أمريكا حرصا على أمن إسرائيل

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الفقي: ترامب هو أكثر رؤساء أمريكا حرصا على أمن إسرائيل الفقي: ترامب هو أكثر رؤساء أمريكا حرصا على أمن إسرائيل

التحرير

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قال الدكتور مصطفى الفقي، أستاذ العلوم السياسية ومدير مكتبة الإسكندرية، إن الرئيس عبد الفتاح  من طبيعته أنه لا يستخدم عبارات جارحة في خطاباته، مشدّدًا على أنه لم يعد هناك أي مجال للتشكيك الدولي في شرعية النظام المصري.

وأضاف الفقي، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج «يحدث في »، عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، مظاهرات تأييد الدولة المصرية في أمريكا جاءت حرصًا على التصدي للتظاهرات المضادة من قِبل أنصار جماعة الإخوان.

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وأكد المحلل السياسي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ، هو أكثر رؤساء أمريكا حرصًا على أمن إسرائيل.

ومن ناحيةِ أخرى؛ أشار إلى أن «الدول الأوروبية هي التي أسقطت الرئيس الليبي الراحل العقيد مُعمر القذافي، وذلك بموافقة جامعة الدول العربية».

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التحرير

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