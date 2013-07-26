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الحلقة (16) من "نقطة ضعف": شهاب يعلن لسارة أنه مستعد أن يخبر زوجته بأنه يحبها

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الحلقة (16) من "نقطة ضعف": شهاب يعلن لسارة أنه مستعد أن يخبر زوجته بأنه يحبها الحلقة (16) من "نقطة ضعف": شهاب يعلن لسارة أنه مستعد أن يخبر زوجته بأنه يحبها

كتب : محمد عاشور الجمعة 26-07-2013 16:51

شهدت أحداث الحلقة (16) من مسلسل "نقطة ضعف"، قيام شهاب بزيارة الدكتور عمر، الذي يلعب دوره الفنان جمال سليمان، حتى يستطيع أن يرى حبيبته "سارة"، التي تلعب دورها الفنانة روجينا.

وأخبرت "سارة" شهاب، أنها تضايقت من تصرفته، وطلبت منه أن ينهيا علاقتهما، إلا أنه رفض، وأعلن لها أنه مستعد أن يخبر زوجته أنه يحبها.

من ناحية أخرى، قال عمر لسارة إنه لا يحب رباب، ولكنه يعطي لنفسه فرصة، وتعجب من موقف أخته"علية"، التي تلعب دورها الفنانة هالة فاخر، التي رفضت زواجه منها بعدما فعلت المستحيل حتى تعرفه عليها.

وطمأن الطبيب المعالج لعمر على حالته، وأخبره أن حالته تتحسن بمرور الوقت.

يذكر أن مسلسل "نقطة ضعف" بطولة جمال سليمان وهالة فاخر وروجينا ورانيا فريد شوقي، ومن إخراج "أحمد شفيق.

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