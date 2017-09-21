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حسين هريدي: جهود مصر تمهد لاستئناف محادثات السلام بين فلسطين وإسرائيل

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حسين هريدي: جهود مصر تمهد لاستئناف محادثات السلام بين فلسطين وإسرائيل حسين هريدي: جهود مصر تمهد لاستئناف محادثات السلام بين فلسطين وإسرائيل

التحرير

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قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، مساء الأربعاء، إنه منذ قدوم الرئيس الأمريكي دونالد ، لسدة الحكم، وهناك تحركات تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، مع أطرافٍ عربية وإسرائيلية، لاستئناف مباحثات السلام التي توقفت منذ عام 2014.

وأضاف هريدي، خلال لقائه ببرنامج «ساعة من »، عبر شاشة «الغد»، أن الدبلوماسية المصرية نجحت في رأب الصدع الفلسطيني، الذي تُوج بإعلان حركة حماس حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، متابعًا: «كلها عوامل تُساعد وتهيئ لاستئناف محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين».

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وأوضح أن جهود مِصر في المصالحة الفلسطينية مهدت لاستئناف عملية السلام، مؤكدًا أن كلمة الرئيس عبد الفتاح ، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وضعت المجتمع الدولي أمام مسئولياته.

وواصل مساعد وزير الخارجية الأسبق: «السيسي ناشد الرأي العام الفلسطيني والإسرائيلي لدعم عملية السلام، وكلمته أكدت الحفاظ على الدولة الوطنية».

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التحرير

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