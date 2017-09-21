حسين هريدي: جهود مصر تمهد لاستئناف محادثات السلام بين فلسطين وإسرائيل

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، مساء الأربعاء، إنه منذ قدوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لسدة الحكم، وهناك تحركات تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، مع أطرافٍ عربية وإسرائيلية، لاستئناف مباحثات السلام التي توقفت منذ عام 2014.

وأضاف هريدي، خلال لقائه ببرنامج «ساعة من مصر»، عبر شاشة «الغد»، أن الدبلوماسية المصرية نجحت في رأب الصدع الفلسطيني، الذي تُوج بإعلان حركة حماس حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، متابعًا: «كلها عوامل تُساعد وتهيئ لاستئناف محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين».

شاهد أيضا

وأوضح أن جهود مِصر في المصالحة الفلسطينية مهدت لاستئناف عملية السلام، مؤكدًا أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وضعت المجتمع الدولي أمام مسئولياته.

وواصل مساعد وزير الخارجية الأسبق: «السيسي ناشد الرأي العام الفلسطيني والإسرائيلي لدعم عملية السلام، وكلمته أكدت الحفاظ على الدولة الوطنية».