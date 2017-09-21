لوحة لتوزيع كهرباء «تحبس» مواطنين في منزلهم بالأقصر (صور)

التحرير

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حاصرت شركة الكهرباء أسرة في منزلها منذ 10 سنوات بوضع لوحة لتوزيع التيار على باب منزلهم، مجاورة لماسورة مياه، مما يمثل خطرا عليهم بحسب شكواهم لـ"التحرير".

قال حكيم عبدالراضي أحد أهالي الأقصر، لـ"التحرير"، إنه منذ حوالي 10 سنوات قام قطاع الكهرباء بتركيب عدد من لوحات توزيع الكهرباء في شارع المنشية، وفوجئوا عند عودتهم من العمل، بوجود لوحة أمام باب منزلهم، لافتًا إلى تركيبها تم دون علمهم، وأوضح أن اللوحة ووضعت بجوار ماسورة مياه رئيسية وتعد بمثابة قنبلة موقوتة أمام العمارة السكنية.

وأشار أبو المجد عبدالراضي إلى أن ماسورة المياه انفجرت سابقًا وجعلتهم لا يستطيعون الخروج من المنزل، إلا بعد إخطار الجهات المعنية وقطع الكهرباء عن الشارع لحين إصلاحها، ورغم ذلك لم يقم المسؤولون بحل هذا الأمر.

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وأضاف عبدالراضي أنهم لا يستطيعون غسيل سلم المنزل، تخوفًا من خروج المياه وسقوطها في اللوحة، والتسبب في كارثة مفجعة قد تصيب الأطفال الصغار، لافتًا إلى أنها تآكلت من الصدأ وتقدموا بالعديد من الطلبات لنقل اللوحة دون وجود رد، رغم قيام المحافظ بالمرور في الشارع، ومشاهدتها والتأشير بإزالتها لخطورتها على حياة السكان.

بدورها، أكدت المهندسة ميري روحي، مدير إدارة الكهرباء بمجلس مدينة الأقصر، أنه سيتم إرسال لجنة الأسبوع المقبل، لموقع اللوحة ومعاينتها، لبحث الأمر، ووضع حل مناسب، لدفع الضرر عن المواطنين، وإزاحتها عن باب المنزل.