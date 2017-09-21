أخبار عاجلة

بالصور- وفد من جامعة القاهرة يزور مصابي حادث الواحات الإرهابي -
بالصور- وزيرا التعليم والتعليم العالي يزوران مصابي حادث الواحات الإرهابي -
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها -
اليابان تتبرع بخمس طائرات تدريب عسكرية للفلبين -
وزير الدفاع الأمريكي الأسبق: قطر قدمت دعما ماليا للتنظيمات الإرهابية -
وزير الداخلية التونسي يلتقي سفيرة بريطانيا لبحث التعاون الأمني -
رئيس البنك الأوروبي: من السابق لأوانه الحديث عن مخاطر مالية جراء أزمة كتالونيا -
القعيد: لولا القوات المسلحة لعاد الإخوان بالوطن لسنوات إلى الوراء -
رئيس الوزراء: مليار و360 مليون جنيه لتطوير مستشفيات الأقصر -
بعد مقتل رجل أعمال مصري بتركيا.. القوى العاملة: ليس لدينا تمثيل في أنقرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

«فحص المقاهي المجاورة للمدارس».. خطة أمنية جديدة استعدادا للدراسة

Google+ Print
«فحص المقاهي المجاورة للمدارس».. خطة أمنية جديدة استعدادا للدراسة «فحص المقاهي المجاورة للمدارس».. خطة أمنية جديدة استعدادا للدراسة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كتب - عمرو الشامي

أشرف اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، على إعداد خطة أمنية متكاملة تشمل إدارات المرور والمرافق والتموين وإدارة البحث الجنائي والعنف ضد المرأة، وذلك بهدف تأمين المدارس والمعاهد والجامعات في إطار الاستعدادات الأمنية للعام الدراسي الجديد.

وكلف مدير الأمن، بحسب بيان للمديرية اليوم الأربعاء، إدارة المرور بالمتابعة الميدانية الشاملة وتواجد كافة الضباط على مدار اليوم الدراسي كاملا، خاصة في أثناء الصباح الباكر وأوقات الذروة، لمتابعة سهولة الحركة المرورية وانتظامها، وتكثيف الخدمات في المواقف والقطاعات على الطرق الرئيسية. 

شاهد أيضا

كما تم تكليف قسم شرطة المرافق وقسم مباحث بشن بحملات بمحيط المدارس والجامعات لرفع كافة الإشغالات وضبط الباعة الجائلين وعربات المأكولات الغير صحية مع فحص المقاهي المجاورة للمدارس.

وشملت الخطة الأمنية تعزيز الخدمات الأمنية النظامية المباحثية وضباط قسم العنف ضد المرأة والآداب والتسول بمحيط الجامعات والمدارس والمعاهد وخاصة مدارس الفتيات والتصدي لكافة صور التجاوزات.

وشدد مدير الأمن على ضرورة معاملة المعلمين ومديري المدارس بالمعاملة اللائقة بوضعهم الوظيفي حرصًا على دورهم التربوي وحفاظا على كرامتهم المهنية الاجتماعية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم