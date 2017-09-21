«فحص المقاهي المجاورة للمدارس».. خطة أمنية جديدة استعدادا للدراسة

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كتب - عمرو الشامي

أشرف اللواء أحمد صالح، مدير أمن كفر الشيخ، على إعداد خطة أمنية متكاملة تشمل إدارات المرور والمرافق والتموين وإدارة البحث الجنائي والعنف ضد المرأة، وذلك بهدف تأمين المدارس والمعاهد والجامعات في إطار الاستعدادات الأمنية للعام الدراسي الجديد.

وكلف مدير الأمن، بحسب بيان للمديرية اليوم الأربعاء، إدارة المرور بالمتابعة الميدانية الشاملة وتواجد كافة الضباط على مدار اليوم الدراسي كاملا، خاصة في أثناء الصباح الباكر وأوقات الذروة، لمتابعة سهولة الحركة المرورية وانتظامها، وتكثيف الخدمات في المواقف والقطاعات على الطرق الرئيسية.

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كما تم تكليف قسم شرطة المرافق وقسم مباحث التموين بشن بحملات بمحيط المدارس والجامعات لرفع كافة الإشغالات وضبط الباعة الجائلين وعربات المأكولات الغير صحية مع فحص المقاهي المجاورة للمدارس.

وشملت الخطة الأمنية تعزيز الخدمات الأمنية النظامية المباحثية وضباط قسم العنف ضد المرأة والآداب والتسول بمحيط الجامعات والمدارس والمعاهد وخاصة مدارس الفتيات والتصدي لكافة صور التجاوزات.

وشدد مدير الأمن على ضرورة معاملة المعلمين ومديري المدارس بالمعاملة اللائقة بوضعهم الوظيفي حرصًا على دورهم التربوي وحفاظا على كرامتهم المهنية الاجتماعية.