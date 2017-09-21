الفقي: مصر طرف في القضية الفلسطينية.. وأكثر الدول التي لعبت دورا فيها

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قال الدكتور مصطفى الفقي، أستاذ العلوم السياسية ومدير مكتبة الإسكندرية، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة تُعد عملية تنفيس سياسي للدول، مشيرًا إلى أنها قد لا تُنهي كل الصراعات بين الدول ولكنها تصل لحلول.

وأضاف الفقي، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج «يحدث في مصر»، عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لم يحضر اجتماعات الأمم المتحدة، إلا مرة واحدة، نظرًا لكثرة أعدائه واستهدافه، وتوتر العلاقات مع أمريكا حينها.

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وتابع أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة تصرف حميد، لافتًا إلى كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهذه الدورة، كانت عنيفة وتعبر عن الاتجاه الحالي للولايات المتحدة.

وأكد المحلل السياسي، أن «مصر طرف في القضية الفلسطينية، ومن أكثر الدول التي لعبت دورًا فيها».