أقباط الأقصر يُشاركون المسلمين الاحتفال بالعام الهجري الجديد

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أقامت محافظة الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، احتفالية كبرى بمناسبة العام الهجري الجديد، وذلك بمكتبة مصر العامة، بحضور المحافظ محمد بدر وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

وشهد الحفل مشاركة عدد من القيادات القبطية بالمحافظة على رأسهم الأنبا عمانوئيل مطران الأقباط الكاثوليك، والقمص أرسانيوس ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بجانب الشيخ محمد صالح وكيل وزارة الأوقاف.

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وشهد الحفل بداية تلاوة القرآن الكريم، وكلمة وزارة الأوقاف حول الهجرة النبوية إلى مكة وأهمية هذا الحدث في تاريخ الإسلام، لذلك اختير ليكون بداية التاريخ الهجري، والتي ألقاها الشيخ اسلام محمد المتحدث باسم مديرية الأوقاف.

كما تم تكريم عدد من الأئمة والدعاة والخطباء وطلاب المدارس من حفظة القرآن الكريم، كعادة سنوية متبعة في الاحتفال بالعام الهجري.