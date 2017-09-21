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باحتفالية العام الهجري.. محافظ أسوان للأهالي: أنتم بوابة مصر الجنوبية

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باحتفالية العام الهجري.. محافظ أسوان للأهالي: أنتم بوابة مصر الجنوبية باحتفالية العام الهجري.. محافظ أسوان للأهالي: أنتم بوابة مصر الجنوبية

التحرير

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شهد اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان احتفالية وزارة الأوقاف بالعام الهجرى الجديد 1439، في مسجد الحاج حسن بمدينة أسوان.

وحضر الاحتفالية مساء اليوم الأربعاء اللواء هانى محمود السكرتير العام للمحافظة والشيخ محمود محمد قناوى وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، بجانب لفيف من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية والشعبية.

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وقدم المحافظ في كلمته بالاحتفالية التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى وللشعب المصرى عامة ولجميع أهالى أسوان خاصة بكافة فئاتهم وأطيافهم، متمنيا بأن تكون أسوان بوابة الجنوبية دائمًا كتلة واحدة وعلى قلب رجل واحد لا يخترقها أحد وأن تظل مصرنا الحبيبة فى أمان واستقرار لتحقيق ما نصبو إليه من آمال وطموحات وتقدم فى شتى المجالات التنموية.

وأشار حجازي إلى أهم الدروس والعبر بجانب بعض المبادئ والقيم الأخلاقية المستفادة من هذه الهجرة المباركة ومنها التوكل على الله ثم الأخد بالأسباب بالإضافة إلى حب الوطن والوفاء وعدم الخيانة فضلا عن تنمية روح التكافل الاجتماعي بين الجميع والتى ظهرت جلية عندما آخى الرسول صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار ليعطى بذلك المثل والقدوة لأعلى درجات التضامن الاجتماعى التى يجب أن نتحلى بها جميعًا لتحقيق نهضة اجتماعية متكاملة تساهم فى دفع عمليات التنمية والتطوير التي تشهدها مصرنا الحبية فى مختلف المجالات.

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