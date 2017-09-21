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سحر نصر: السيسي يريد تحقيق أحلام المواطن.. وهدفنا دعم الشباب وتمكين المرأة

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سحر نصر: السيسي يريد تحقيق أحلام المواطن.. وهدفنا دعم الشباب وتمكين المرأة سحر نصر: السيسي يريد تحقيق أحلام المواطن.. وهدفنا دعم الشباب وتمكين المرأة

التحرير

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قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار، اليوم الأربعاء، إن كبرى الشركات الأمريكية ستزور قريبًا لتوقيع عدد من الاتفاقيات، لافتةً إلى أن الوزارة تفكر دائمًا في دعم الشباب وتمكين المرأة.

وأضافت نصر، خلال لقائها ببرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تِن»، أن المستثمر الأمريكي سعيد بنسبة تمثيل المرأة في البرلمان، وأن الاقتصاد يتوجه لتمكين المرأة ودعم الشباب، مشيرةً إلى أن المستثمرين الأمريكيين كانوا حريصين لمعرفة رؤية الرئيس عبد الفتاح حول الأحداث بمنطقة الشرق الأوسط.

وأكدت أن المستثمرين الأمريكيين يهتمون بمستقبل استثماراتهم في مصر، وذلك من خلال معرفة وجهة الدولة في القضايا التي تؤرق المنطقة، مثل مواجهة الإرهاب وتوفير الاستقرار.

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وأشارت إلى أنها تفكر دائمًا في الإنتاجية عند التفاوض مع المستثمرين، لافتةً إلى أن خفض الأسعار مرتبط بزيادة الإنتاجية، موضحةً أن الرئيس يركز على كافة المحاور وهدفه الرئيسي هو المواطن وتحسين أوضاعه المعيشية.

كما شدّدت على أن «الرئيس السيسي يريد تحقيق أحلام المواطن المصري»، موضحةً أن «الاقتصاد من أهم ركائز نهوض أي دولة، ولذلك نسعى لجذب مزيد من الاستثمارات».

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التحرير

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