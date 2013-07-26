الحلقة (16) من "العقرب": "دون شامير" يعرض على "جابر" أن يكون وكيلا له لتهريب الهيروين في مصر

كتب : محمد عاشور الجمعة 26-07-2013 16:54

شهدت أحداث الحلقة (16) من مسلسل "العقرب"، مقابلة "نصار بيه"، و"جابر"، الذي يلعب دوره الفنان منذر ريحانة بـ"دون شامير"، الذي يلعب دوره الفنان لطفي لبيب.

وطلب دون شامير من نصار أن يتوسع في عمله بعيدا عن المتاجرة في الآثار وأن يكون وكيلا لهم لتهريب الهيروين في مصر، إلا أن نصار رفض وأخبره أنه لن يتعدى على مجال رياض حتى لا يتسبب في مشاكل.

وعرض دون شامير على "جابر"، أن يخرج من عباءة نصار، ويكون هو الوكيل لهم في مصر، وأعطاه مهلة للتفكير.

يذكر أن مسلسل "العقرب" من إخراج نادر جلال، وبطولة منذر ريحانة وهالة فاخر ولقاء الخميسي وريم الباردوي ومحمد لطفي.