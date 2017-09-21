10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على عدم إقامة دولة فلسطينية على قطاع غزة فقط أو على الضفة الغربية، وأعلن الرئيس الامريكي السابق باراك أوباما إن الولايات المتحدة "دولة لا يمكن الاستغناء عنها"، وقال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، إن هناك أطرافا تحاول تعطيل الحل في ليبيا، وأكد رئيس إقليم كردستان العراق أن المقترحات المطروحة لم ترق إلى مستوى إلغاء إجراء الاستفتاء.

1- عباس: لا دولة فلسطينية في قطاع غزة

الرئيس الفلسطيني محمود عباس - أرشيفية

شدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على عدم إقامة دولة فلسطينية على قطاع غزة فقط أو على الضفة الغربية فقط. وقال إن "الدولة الفلسطينية واحدة".

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2 -أوباما: لن تستطيع دولة واحدة حل أكبر المشاكل في العالم

الرئيس الامريكي السابق باراك أوباما - أرشيفية

أعلن الرئيس الامريكي السابق باراك أوباما إن الولايات المتحدة "دولة لا يمكن الاستغناء عنها"، ولكن ليس بإمكان دولة واحدة بمفردها حل أكبر المشاكل في العالم.

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3- مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا: هناك أطراف تحاول تعطيل الحل في ليبيا

مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة - أرشيفية

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، إن هناك أطرافا تحاول تعطيل الحل في ليبيا، مضيفًا أن "هناك من يستفيدون من هذا الحالة وتتحقق مصالحهم في أجواء عدم الاستقرار في ليبيا".

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4- ترامب: الرئيس الفلسطيني يعمل بجدية من أجل السلام

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - أرشيفية

أجرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، مباحثات مشتركة مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في نيويورك، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ72.

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5- ماكرون: فرنسا ستؤيد بالكامل خارطة الطريق الأممية بشأن ليبيا

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - أرشيفية

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - خلال كلمته في الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول ليبيا - أن فرنسا ستؤيد بالكامل خارطة الطريق التي قدمها مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا.

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6- رئيس إقليم كردستان العراق: العقلية الحاكمة في بغداد لم تتغير

رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني - أرشيفية

أكد رئيس إقليم كردستان العراق أن المقترحات المطروحة لم ترق إلى مستوى إلغاء إجراء الاستفتاء، مشيرا إلى أن ما تغير في بغداد فقط الوجوه والعقلية الحاكمة كما كانت قبل، مؤكدا استعداد الإقليم لبدء مباحثات جادة مع بغداد والأطراف الدولية بعد إجراء الاستفتاء.

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7- السيسي: مصر من أولى الدول المشاركة بعمليات حفظ السلام

الرئيس عبد الفتاح السيسي - أرشيفية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر من أولى الدول المشاركة بعمليات حفظ السلام، مؤكدًا أن حفظ السلام ليس بديلًا عن الجهود الدبلوماسية الوقائية ورأب الصدع الاجتماعي.

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8- قرقاش عن خطاب أمير قطر في الأمم المتحدة: "لا جديد"

وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش - أرشيفية

رأى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، أن خطاب أمير قطر الذي ألقاه خلال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة لم يحمل جديدًا وأنه جاء عاكسًا لـ"سياسة المظلومية والمكابرة التي ينتهجها نظام الدوحة".

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9- سلطان بن سحيم عن خطاب أمير قطر: "يتيم المجد يلطم في الأمم المتحدة"

الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، نجل أول وزير خارجية قطري - أرشيفية

أعرب الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، نجل أول وزير خارجية قطري، عن عدم اندهاشه من "طابع المظلومية ومحاولة استجداء التعاطف الدولي وشحن القوى الدولية ضد الدول العربية الأربع المقاطعة"، الذي جاء به خطاب أمير قطر خلال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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10- وزير الداخلية الألماني: بوتين لم يتدخل في الانتخابات الألمانية حتى الآن

وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير - أرشيفية

ذكر وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير أن بلاده لا تزال حتى الآن بمنأى عن أي هجمات إلكترونية كبيرة موجهة من روسيا.

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