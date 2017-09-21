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خبير علاقات دولية يتوقع تشكيل "حكومة منفى قطرية" بدعم الرباعي العربي

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مصراوي Masrawy

خبير علاقات دولية يتوقع تشكيل "حكومة منفى قطرية" بدعم الرباعي العربي

11:40 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

الدكتور معتز سلامة

كتب- أحمد عبد الفتاح:

أكد الدكتور معتز سلامة، رئيس وحدة دراسات الخليج بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن هناك أصوات معارضة لسياسة أمير قطر تميم بن حمد داخل الأسرة القطرية، ومع الوقت وإذا لم تتغير سياسة تميم سيتحول هؤلاء المعارضين إلى منشقين عن النظام الحاكم في قطر لاسيما إذا تلقوا دعماً من دول الرباعي العربي والإمارات ومصر والكويت.

وأضاف سلامة في تصريح لـ"مصراوي"، أن الأصوات المنشقة من الأسرة الحاكمة في قطر ستقوم فيما بعد بتشكيل حكومة منفى قطرية تدعمها دول الرباعي العربي، وتضع ضغطًا علي النظام القطري بشكل مستمر.

وبحسب ما أكده سلامة فإنه في حال تشكلت حكومة منفى قطرية من قبل المعارضين ستكون بمثابة نظام بديل لحكومة تميم بن حمد وستكون لديها شرعية دولية بعد تلقيها الدعم والمساندة دول الرباعي العربي.

وأكد سلامة أن كثرة البيانات المعارضة لسياسة تميم من داخل الأسرة القطرية والتي توجه سهام نقدها وغضبها نحو أوضاع داخلية في قطر قد لا نعلمها نحن ستضرب شرعية تميم بن حمد في مقتل بحسب وصفه.

وكان الشيخ سلطان بن سحيم بن حمد آل ثانى - ابن الشيخ سحيم بن حمد بن عبد الله آل ثانى، أول وزير خارجية لدولة قطر – قد أصدر بيانا موجهًا للشعب القطري اليوم قال فيه إن القطرية ارتكبت أخطاء فادحة بحق شعوب الخليج هددت وجودهم، وقد سمحت تلك الحكومة للدخلاء والحاقدين ببث سمومهم فى كل اتجاه حتى وصلت قطر إلى حافة الكارثة.

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مصراوي Masrawy

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