بالصور.. محافظ المنوفية يشهد احتفال رأس السنة الهجرية بشبين الكوم
بالصور.. محافظ المنوفية يشهد احتفال رأس السنة الهجرية بشبين الكوم
11:46 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017
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بالصور.. آيات قرآنية وتواشيح في احتفال كفر الشيخ بالعام الهجري الجديد
المنوفية - مروة فاضل:
شهد الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، الاحتفال بالعام الهجري الجديد، الذي نظمته مديرية الأوقاف عقب صلاة المغرب بمسجد الأنصاري بمدينة شبين الكوم.
وحضر الاحتفالية الشيخ أحمد عبدالمؤمن وكيل وزارة الأوقاف، وطارق الوراقي رئيس حي غرب شبين الكوم، ونائب رئيس ومركز ومدينة شبين الكوم، وعدد من رجال الدين وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وبدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وألقى الشيخ أحمد عبدالمؤمن وكيل وزارة الأوقاف، كلمة تحدث فيها عن الدروس المستفادة من الهجرة النبوية، التي جسدت منهجًا عظيمًا في التخطيط والإعداد الجيد والمدروس والأخذ بالأسباب والتوكل على الله.
كما ألقى يوسف علي منير، طالب بالثانوي العام فقرة من الابتهالات الدينية.
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