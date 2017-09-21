بالصور.. آيات قرآنية وتواشيح في احتفال كفر الشيخ بالعام الهجري الجديد

كفرالشيخ - إسلام عمار:

شهد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، احتفال المحافظة برأس السنة الهجرية، نائبًا عن رئيس الجمهورية، الذي نظمته مديرية الأوقاف بمسجد الاستاد بمدينة كفر الشيخ.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، للشيخ القارئ قطب الطويل، ثم كلمة الشيخ سعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف، حول الدروس المستفادة من الهجرة النبوية، وعظمة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تحمل المشاقة والصعاب هو وأصحابه لبناء الدعوة الإسلامية ونشر تعاليم الدين الإسلامي السمح، وبناء الوطن والقيم الطيبة وآثارها الحسنة في حياة المسلمين ومنها حب الأوطان والانتماء والتسامح.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد صالح، مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن كفر الشيخ، والمهندس راضي أمين السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام المساعد، والعميد سامح الطنوبي المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس علي عبدالستار مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والشيخ سعد الفقي وكيل وزارة الأوقاف.