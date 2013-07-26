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الحلقة (17) من "اسم مؤقت": القبض على يوسف.. وسهير تقتل رفيق

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الحلقة (17) من "اسم مؤقت": القبض على يوسف.. وسهير تقتل رفيق الحلقة (17) من "اسم مؤقت": القبض على يوسف.. وسهير تقتل رفيق

كتب : روان مسعد الجمعة 26-07-2013 16:58

شهدت أحداث الحلقة الـ17 من مسلسل اسم مؤقت، تحالف نسمة مع مجدي عبدالعزيز ضد زوجها السابق رأفت الراوي، كما رفضت كل الأموال التي عرضها عليها وقالت أنها تقوم بواجب وطني، تحدث مجدي عبدالعزيز لرأفت الراوي وأطلعه على حيازته على الأوراق التي تلقاها من نسمة.

قبض حسام على يوسف وعم هالة بعد أن رأى الـCD الذي يوضح أن يوسف هو قاتل رباب، لكن يوسف نفى في التحقيق جريمة القتل، على الجانب الآخر استمرت محاولة رأفت الراوي في معرفة من يتجسس عليه، وكانت دينا إحدى عضوات الحملة، فيما تحالف حسام مع فارس عسكر وأفرج له عن رفيق، الذي سيعطي لهم دليل براءة زياد عسكر، وذلك مقابل ألا يشي رفيق بما فعله الضابط من التستر على مجرم.

تذكر يوسف أثناء حبسه، مواقف من حياته مع والدته وهي تثنيه عن الزواج بفتاة وذلك لهوية والدها، واتضح أنه تزوج منها دون علم والدها، على الجانب الاخر قابلت هالة شهد الحملاوي، زوجة عفيف الشاذلي، ضابط الداخلية السابق، وسألت عن يوسف باسم "مراد الشيشي"، واتضح أنها تعرفه وتبحث عنه منذ 12 سنة، وقالت لها إنها دافعت عن رجب الصحفي وطلبت من يوسف أن يبتعد عنه، لكنها يأست بعد اختفائه فتزوجت من عفيف الشاذلي.

وضعت سهير، والدة يوسف، سم لرفيق في الشاي، فتوفى بعد أن علمت سهير بالمكان الذي يخبئ فيه دليل براءة زياد عسكر، فيما أرسلت شهد، سيدة قانونية للأمن الوطني بهوية لمراد الشيشي وطلبت الإفراج الفوري عن يوسف، لكن حسام رفض، ثم علم بوجود ملف يخص رفيق يفيد بأنه كان ضابط شرطة مستقيل تحت اسم سعد الجهيني.

مسلسل "اسم مؤقت" بطولة يوسف الشريف، وشيرين عادل وداليا مصطفى، وعايدة رياض، وزكي فطين عبدالوهاب، وقصة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد الملك، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

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