قادة أمريكا وكولومبيا وإسبانيا يقدمون الدعم للمكسيك عقب الزلزال

مكسيكو سيتي - (د ب أ):

أجرى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب اتصالا هاتفيا بنظيره المكسيكى إنريكى بينا نييتو، اليوم الأربعاء، للتعبير عن دعمه عقب الزلزال القوي الذى ضرب بلاده وأسفر عن مقتل أكثر من 220 شخصا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة ادواردو سانشيز: إن "الرئيس ترامب أعرب أساسا عما كنا نعرفه من تغريدته أمس الثلاثاء عن شعوره بالفزع لما حدث فى المكسيك، وعن استعداده للمساعدة فى تقديم ما تحتاجه المكسيك".

وصرح سانشيز لشبكة "تليفيسا": بأن بينا نييتو تلقى اتصالات هاتفية من العديد من القادة ومنهم رئيس الوزراء الاسبانى ماريانو راخوى وملك إسبانيا فيليب السادس والرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس.

وكتب بينا نيتو، اليوم الأربعاء، على موقع تويتر: "باسم المكسيك وبمشاعر عميقة، أتقدم بالشكر على هذا التضامن والدعم من أصدقاء بلادنا. لتظل المكسيك قوية".