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ضبط 7 قطع أسلحة نارية و29 قضية تموين في قنا

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مصراوي Masrawy

ضبط 7 قطع أسلحة نارية و29 قضية تموين في قنا

11:36 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

ضبط 7 قطع أسلحة نارية و29 قضية تموين في قنا

أرشيفية-حملة أمنية

قنا - عبدالرحمن القرشي:

شنت مديرية أمن قنا حملة أمنية مكبرة بقيادة اللواء أشرف رياض مدير إدارة البحث الجنائي، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ضبطت 7 قطع أسلحة نارية متنوعة، وألقت القبض على حائزيها.

وضبطت الحملة، 29 قضية تموين بمراكز محافظة قنا التسعة، و995 مخالفة مرورية، وصادرت 21 دراجة نارية بدون لوحات ترخيص.

وحررت المحاضر القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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مصراوي Masrawy

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