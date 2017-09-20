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رئيس مدينة قليوب عن الاعتداء على سيدة: "محصلش ومستمر في عملي"

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مصراوي Masrawy

رئيس مدينة قليوب عن الاعتداء على سيدة: "محصلش ومستمر في عملي"

11:35 م الأربعاء 20 سبتمبر 2017

المهندس مصطفى بيومي

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قال المهندس مصطفى بيومي، رئيس مركز ومدينة قليوب، إنه مستمر في عمله رئيسًا للمدينة، ولم يتم إخطاره من جانب المحافظة بأي تغيرات، مضيفًا أنه سيمتثل لقرارات اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية حتى لو كانت ضده.

وقال بيومي في تصريحات له اليوم الأربعاء، إنه كان في لقاء جماهيري يوم الأحد الماضي، أعقبه اجتماع آخر بحضور المهندس محمد شعبان رئيس مجلس إدارة شركة للبترول، ومهندسين جهاز التعمير المسئولين عن إنشاء كوبري قليوب العلوي على الطريق السريع، وبعض قيادات المحافظة، مؤكدًا أنه لم يقابل أي سيدات نهائيًا ذلك اليوم.

وقال: "أنني علمت أنه يوجد سيدة اقتحمت المجلس، وقامت بتهديد الموظفين، وتم استدعاء الشرطة لاصطحابها إلى قسم الشرطة، وتم تحرير محضر ضدها من قبل الشئون الإدارية، وأمن الديوان، مضيفًا: "ليس لي من قريب أو بعيد علاقة بتلك الواقعة نهائيًا".

وتقدم النائب جمال محفوظ عضو مجلس النواب عن دائرة قليوب، بطلب إلى اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، للتحقيق في واقعة اعتداء رئيس مجلس مدينة قليوب على أرملة، واحتجازها في مجلس المدينة وتسليمها للشرطة، مشيرًا إلى أن المحافظ أحال الأمر للنيابة الإدارية للتحقيق.

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